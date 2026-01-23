Cesena-Bari sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un clean sheet al Dino Manuzzi

Analisi della sfida Cesena-Bari, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:00. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici, con attenzione alla possibilità di un “clean sheet” al Dino Manuzzi. Dopo la recente sconfitta interna contro Juve Stabia, il Bari, ora guidato da Moreno Longo, cerca punti per uscire dalla zona retrocessione e migliorare la posizione in classifica.

Dopo la sconfitta interna contro la Juve Stabia, a Bari è tornato Moreno Longo, che riprende la squadra al penultimo posto in classifica e dunque a forte rischio retrocessione. Prima di questa trasferta a Cesena, i “Galletti” sono a digiuno di vittorie da dieci giornate, con cinque pareggi e cinque sconfitte, tre delle quali nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Cesena-Bari (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un "clean sheet" al Dino ManuzziAnalisi della sfida Cesena-Bari in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00, con focus su formazioni, quote e pronostici.

Il match tra Cesena e Bari, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00, rappresenta un punto importante per entrambe le squadre.

