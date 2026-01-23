Il match tra Cesena e Bari, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00, rappresenta un punto importante per entrambe le squadre. Dopo la recente sconfitta interna contro la Juve Stabia, il Bari si affida nuovamente a Moreno Longo, che cerca di risollevare le sorti della squadra, attualmente in zona retrocessione. Di seguito, analisi sulle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Dopo la sconfitta interna contro la Juve Stabia, a Bari è tornato Moreno Longo, che riprende la squadra al penultimo posto in classifica e dunque a forte rischio retrocessione. Prima di questa trasferta a Cesena, i "Galletti" sono a digiuno di vittorie da dieci giornate, con cinque pareggi e cinque sconfitte, tre delle quali nelle.

© Infobetting.com - Cesena-Bari (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

