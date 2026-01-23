Analisi della sfida Cesena-Bari in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00, con focus su formazioni, quote e pronostici. Dopo la recente sconfitta casalinga contro Juve Stabia, il Bari di Moreno Longo cerca punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica. Previsioni e statistiche indicano una possibile occasione per il Bari di ottenere almeno un “clean sheet” al Dino Manuzzi.

Dopo la sconfitta interna contro la Juve Stabia, a Bari è tornato Moreno Longo, che riprende la squadra al penultimo posto in classifica e dunque a forte rischio retrocessione. Prima di questa trasferta a Cesena, i “Galletti” sono a digiuno di vittorie da dieci giornate, con cinque pareggi e cinque sconfitte, tre delle quali nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Cesena-Bari (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un "clean sheet" al Dino Manuzzi

Cesena-Bari (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Cesena e Bari, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00, rappresenta un punto importante per entrambe le squadre.

