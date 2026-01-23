Cesena-Bari | probabili formazioni e dove vederla in tv

Cesena-Bari segna il ritorno di Moreno Longo alla guida dei biancorossi, in seguito all’esonero di Vincenzo Vivarini. La partita, valida per il campionato di Serie B, si svolgerà allo stadio Dino Manuzzi. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione in diretta TV, per seguire l’incontro con attenzione e senza pubblicità eccessive.

Ripartirà dal Manuzzi di Cesena l'avventura da tecnico del Bari di Moreno Longo, tornato alla guida dei biancorossi dopo l'esonero di Vincenzo Vivarini, che aveva a sua volta preso il posto di Fabio Caserta, con cui era iniziata la stagione.Il tecnico dei galletti è stato (ri)presentato ieri in.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Pronostico Cesena vs Bari – 24 Gennaio 2026Il pronostico Cesena - Bari apre una giornata interessante di Serie B al Stadio Dino Manuzzi, dove il fischio d’inizio è previsto per le 15:00 del 24 Gennaio ... news-sports.it

Cesena, arriva un Bari in piena crisi. Sarà pronto a tutto per uscirneDomani in Romagna la sfida della vita per i pugliesi al terzo cambio in panchina e in clima di contestazione ... msn.com

Telesveva. . SERIE B | Longo e il Bari ripartono da Cesena e dal pugno di ferro: "Chi non è convinto va fuori" #bari #longo #sport - facebook.com facebook

Cesena-Bari, piano speciale per l’arrivo dei tifosi ospiti x.com