Cesena arriva un Bari in piena crisi Sarà pronto a tutto per uscirne

A Cesena si prepara un incontro importante, con il Bari in difficoltà e in piena crisi di risultati. La squadra, attualmente penultima in classifica con 3 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, affronta un momento di tensione crescente anche sui territori. La situazione richiede attenzione e analisi, mentre i tifosi e la società cercano soluzioni per invertire il trend e risalire la china.

Clima sempre più pesante a Bari con contestazione aperta a tutti i livelli (sindaco compreso), contro la società, per una squadra penultima in classifica (3 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte), a -3 dalla salvezza diretta. Martedì scorso poi c'è stato l'avvicendamento in panchina, terzo tecnico in stagione con il ritorno di Moreno Longo (era già sotto contratto fino al prossimo giugno) che al termine dello scorso campionato non era stato confermato per la mancata qualificazione ai playoff. Il match di domani, alle 15, in Romagna contro il Cesena è considerato quindi fondamentale per una reazione di un gruppo continuamente fragile e appannato.

