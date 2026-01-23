Cerretti | Quel gol me lo sono meritato La forza di ripartire dopo due brutti infortuni

Cristian Cerretti, giocatore del Pontedera, ha dimostrato grande determinazione nel superare due gravi infortuni. La sua esperienza evidenzia l’importanza della tenacia e della volontà di riprendere il cammino, confermando come il merito e l’impegno siano fondamentali per tornare a dare il meglio in campo.

Quando si parla di lottare, se c’è un giocatore del Pontedera che meglio di chiunque altro sa cosa significa, questo è Cristian Cerretti. Arrivato in granata nell’estate del 2023, nonostante fosse in mezzo ad un recupero per la rottura del legamento crociato completato solo nel gennaio 2024 dopo 352 giorni di inattività, il difensore, nato il 23 agosto 2001, si è procurato lo stesso grave infortunio, però all’altro ginocchio, a marzo 2025, nella gara casalinga con il Pescara. Stavolta l’infortunio ha richiesto un tempo di stop più breve (221 giorni) ed il giocatore è tornato a disposizione a metà ottobre mostrando così grande volontà e caparbietà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

