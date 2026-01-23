Cerimonie olimpiche in Arena l' elogio di Mattarella dal Quirinale

Il 22 gennaio, al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto una delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026, in vista delle imminenti competizioni olimpiche invernali. Un momento istituzionale che sottolinea l’importanza delle cerimonie olimpiche in Arena, momento di celebrazione e di riconoscimento per l’organizzazione e i valori dello sport.

Ieri, 22 gennaio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026, a ridosso dell'avvio delle competizioni invernali. All'incontro hanno preso parte i vertici della fondazione, guidati dal presidente Giovanni Malagò e.🔗 Leggi su Veronasera.it

Milano Cortina 2026, l'Arena sarà cuore pulsante delle cerimonie olimpicheA 50 giorni dall'inizio dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, la Fondazione Milano Cortina ha annunciato i dettagli delle cerimonie di apertura e chiusura, tra cui i titoli, le visioni artistiche e i primi partecipanti di rilievo.

Cerimonie olimpiche e paralimpiche, oltre alle Zone Rosse c'è anche la Zona GiallaIn vista delle cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026, Verona si prepara a un importante intervento di sicurezza e regolamentazione della mobilità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, l'Arena sarà cuore pulsante delle cerimonie olimpiche; Il direttore artistico delle cerimonie olimpiche: Ecco come sarà lo show all’Arena; La Verona olimpica? Hotel e pasti... a misura d'uomo. Ma per le cerimonie in Arena fino a 10mila euro; La Fiamma Olimpica arriva a Verona: celebrazione sotto l’Arena nella Tappa 42.

Fiamma Olimpica in Arena accende sogni e orgoglio di VeronaIeri il suggestivo percorso sul Garda e l'arrivo della staffetta in Piazza Bra con Sara Simeoni ad avviare il braciere. E mentre la città custodirà il simbolo dei Giochi fino alla Cerimonia di Chiusur ... veronasera.it

Olimpiadi Milano-Cortina, prezzi folli per la cerimonia di chiusura a VeronaI biglietti per poter partecipare all’evento in Arena sono alle stelle. Federalberghi: non inciderà sui costi delle camere ... rainews.it

Per la prima volta due importanti cerimonie olimpiche si tengono in un monumento storico patrimonio Unesco... - facebook.com facebook