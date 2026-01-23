Centrosinistra Schlein incontra Salis | piena fiducia in suo buon lavoro

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha incontrato la sindaca di Genova, Elly Salis, durante una visita in città. L’occasione è stata anche la partecipazione alla commemorazione per il 47° anniversario dell’uccisione dell’operaio e sindacalista Guido Rossa, avvenuta nel 1976. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo e collaborazione, con Schlein che ha espresso fiducia nel lavoro della sindaca e nel percorso politico comune.

Genova, 23 gen. (askanews) – La segretaria del Pd Elly Schlein, in visita a Genova, ha incontrato la sindaca Elly Schlein dopo aver partecipato in Largo XII Ottobre alla commemorazione per il 47esimo anniversario dell’assassinio dell’operaio e sindacalista Guido Rossa da parte delle Brigate. Dopo l’incontro, che si è svolto in forma privata non in una sede istituzionale, la segretaria dem e la sindaca di Genova sono arrivate insieme a Palazzo Ducale per partecipare al convegno “Democrazia alla prova” organizzato da Luca Borzani e Fabrizio Barca. “Abbiamo parlato – ha detto Schlein ai cronisti presenti – della piena fiducia per il buon lavoro che stiamo facendo a Genova”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

