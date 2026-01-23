Ceccano Giornata della Memoria 2026 in scena Le Carlottine

In occasione della Giornata della Memoria 2026, il Comune di Ceccano organizza lo spettacolo “Le Carlottine”, un evento in musica dedicato alla memoria dell’Olocausto. Curato dalla Compagnia Errare Persona e con adattamento e regia di Damiana Leone, l’appuntamento si terrà giovedì 29 gennaio alle ore 18. L’evento intende ricordare e riflettere sugli eventi storici legati a questa tragedia.

