C’È POSTA PER TE | PARATA DI STAR DELLE SERIE TURCHE NEL PEOPLE SHOW DI CANALE 5

Sabato 24 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna

Sabato 24 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con le storie e le emozioni di C’è posta per Te. È il people show che attraverso le parole sempre puntuali e toccanti di Maria De Filippi porta nelle case degli italiani racconti di gente comune che fanno riflettere sui rapporti umani, sull’importanza di concedere una seconda possibilità, di saper perdonare e di dire grazie alle persone care. Questa settimana in studio per due indimenticabili sorprese: Alessandra Amoroso amatissima artista multiplatino e neomamma e tre protagonisti della serie di Canale 5 “ La Forza di una Donna “, grande successo interpretato da Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - C’È POSTA PER TE: PARATA DI STAR DELLE SERIE TURCHE NEL PEOPLE SHOW DI CANALE 5

