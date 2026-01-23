Cavriglia si unisce alla commemorazione della Giornata della Memoria con una camminata simbolica rivolta alle nuove generazioni. L'evento mira a mantenere vivo il ricordo delle vittime e a promuovere la consapevolezza sulla responsabilità collettiva nel preservare la memoria storica. Un’occasione per riflettere sul passato e sensibilizzare le future generazioni sull’importanza di non dimenticare.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Una camminata simbolica, condivisa con le giovani generazioni, per ribadire il valore del ricordo e della responsabilità collettiva. In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Cavriglia promuove una serie di iniziative per non dimenticare le vittime delle persecuzioni nazifasciste e per trasmettere alle nuove generazioni il significato profondo della memoria storica. Il momento centrale delle celebrazioni è in programma martedì 27 gennaio alle ore 9.30, con la “Passeggiata della Memoria”, che vedrà la partecipazione della Giunta municipale, del Consiglio comunale, dei cittadini e di alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia celebra la Giornata della Memoria

Shoah: La Fenice di Venezia celebra la Giornata della memoriaIl Teatro La Fenice di Venezia celebra il Giorno della Memoria 2026 con un evento dedicato alla memoria delle vittime delle persecuzioni naziste.

