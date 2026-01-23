Cattinara Fedriga | Tuteliamo l' interesse pubblico ma siamo preoccupati

Il governatore Fedriga esprime preoccupazione riguardo al cantiere di Cattinara, sottolineando l’importanza dell’investimento regionale. Pur rispettando il ruolo pubblico, evidenzia che la prosecuzione della procedura dipende dall’azienda vincitrice dell’appalto. La situazione richiede attenzione, poiché si tratta di un intervento rilevante per la comunità e il territorio, e sarà necessario monitorare gli sviluppi futuri.

Sul cantiere di Cattinara “dobbiamo aspettare di vedere come andrà avanti la procedura ma siamo preoccupati per un investimento importantissimo della Regione, purtroppo non è una questione nelle mani del pubblico, ma nelle mani dell'azienda che ha vinto l'appalto. Su questo noi faremo tutti gli.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Le vibrazioni del pubblico: "Così tuteliamo il teatro"

Leggi anche: Juric verso il Marsiglia: “Siamo preoccupati? No, siamo stimolati”. Out Brescianini

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Cattinara, Fedriga: Tuteliamo l'interesse pubblico ma siamo preoccupatiIl presidente in merito al prolungato stop del cantiere di Rizzani De Eccher: Non è una questione nelle mani del pubblico, ma nelle mani dell'azienda che ha vinto l'appalto ... triesteprima.it

Salute, Russo (Pd): Cattinara rischia esclusioneTrieste, 21 gen. (askanews) – Accanto alla sempre più imbarazzante vicenda del cantiere, ora l’ospedale di Cattinara rischia qualcosa di ulteriormente intollerabile, ossia l’esclusione dalle struttur ... askanews.it

Incidente poco dopo le 9 di lunedì lungo la Gvt, nei pressi di Bagnoli in direzione di Cattinara. Un’auto è stata travolta da un Tir. L’articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook