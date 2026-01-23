Cattedrale di Otranto con il naso all’insù

La Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Otranto è un esempio di architettura storica e arte religiosa. Al suo interno, il soffitto a lacunari lignei dorati rappresenta un elemento distintivo e raffinato, invitando i visitatori a osservare con attenzione i dettagli decorativi. Un patrimonio culturale che unisce storia, spiritualità e arte, offrendo uno sguardo approfondito sulla tradizione locale.

Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Otranto. con il naso all’insù. Particolare del soffitto a lacunari lignei dorati. Scatto di Claudio De Marco. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Tutti con il naso all'insù: questa sera possibile aurora boreale

Naso all'insù: Lecco brilla con le fiaccolate dell'AntivigiliaDurante le festività natalizie nel Lecchese, le fiaccolate dell'Antivigilia e della Vigilia rappresentano tradizioni radicate e suggestive.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tra vino e Carnevale, ecco il febbraio 2026 in Basilicata; La foto: piazza della Cattedrale di Otranto.

Solstizio d'estate: rosoni e pavimenti illuminati nelle cattedrali pugliesi. Lo spettacolo si rinnova. DirettaSolstizio d'estate nella Cattedrale di Otranto con l'Albero della Vita. Come ogni anno nel giorno del solstizio d’estate, la Cattedrale e il suo meraviglioso mosaico invitano allo stupore per il ... quotidianodipuglia.it

Chiesa di Otranto. ‘InCanto di pace’ in cattedrale: elevazione spirituale con il coro diocesanoIl messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata mondiale della pace 2026, ha come tema La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante, per abbracciare una pace autentica basata su g ... portalecce.it

Ieri sera, tra le antiche mura della Basilica Cattedrale di Otranto, la musica si è fatta preghiera e invocazione universale. È stato un onore per noi dell’ intrecciare le nostre note con le voci d facebook