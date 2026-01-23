CATS | i Gatti di Andrew Lloyd Webber tornano a ballare

I Gatti di Andrew Lloyd Webber tornano in scena, portando sul palco la magia di una storia che unisce poesia e musica. Basato sull’omonimo poema di T.S. Eliot, il musical esplora il mondo misterioso e affascinante dei felini, con personaggi indimenticabili e atmosfere suggestive. Un’occasione per riscoprire un classico intramontabile, in una rappresentazione che unisce eleganza e sobrietà.

“Ogni gatto possiede tre nomi: quello familiare di tutti i giorni, uno più dignitoso e unico per distinguersi, e un terzo nome, segreto, profondo e ineffabile, che va oltre la comprensione umana, che solo il gatto conosce.” Così scriveva Thomas Stearns Eliot, premio Nobel per la letteratura nel 1948, in un libricino, Il libro dei gatti tuttofare, raccolta di poesie che raccontava ai propri figliocci. E chissà cosa direbbe oggi Sir Eliot, sapendo che quelle poesie, ripubblicate dopo la sua morte, hanno ispirato un musical. E non un musical qualsiasi, uno dei più celebri, acclamati e scenografici di tutti i tempi, grazie allo zampino (qui è proprio il caso di dirlo!) di un signore di nome Andrew Lloyd Webber. 🔗 Leggi su Panorama.it

