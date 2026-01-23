A Catania, presso il Palazzo della Cultura, si terrà la presentazione di “Stella d’Amore”, un progetto scolastico che unisce favola, scrittura e teatro. L’evento si svolgerà sabato 24 gennaio alle ore 10 e rappresenta un’occasione per conoscere un’iniziativa dedicata alla didattica e alla creatività giovanile. Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di abbonarsi a DayItalianews.

Un progetto scolastico tra favola, scrittura e teatro. Sabato 24 gennaio, alle ore 10.30, il Palazzo della Cultura ospiterà la presentazione del libro-testimonianza "Stella d'Amore, una favola per i piccoli e tante storie per i grandi". L'incontro sarà introdotto dall' assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, che illustrerà i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa. Il volume e le sue curatrici. Il libro nasce da un progetto scolastico di scrittura e recitazione ed è stato ideato e curato dall'attrice e regista Gabriella Saitta e dalla pedagogista Giusi Sciuto.

© Dayitalianews.com - Catania, pubblica Istruzione: al Palazzo della Cultura la presentazione di “Stella d’Amore”

