Catania il colpo Cargnelutti è ufficiale

Il Catania ha ufficializzato l’acquisto di Riccardo Cargnelutti dal Crotone, con un contratto valido fino al 30 giugno 2028. La società comunica di aver concluso l’operazione a titolo definitivo, rafforzando così la rosa per la prossima stagione. La firma del calciatore rappresenta un intervento strategico nel progetto tecnico del club, con l’obiettivo di puntare a risultati importanti nel campionato in corso.

Catania, ufficiale l'acquisto di Giovanni BruzzanitiIl Catania ha ufficializzato l'acquisto di Giovanni Bruzzaniti dal Pineto Calcio.

