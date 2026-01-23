Castellina Sinistra Italiana | Serve nuova spinta democratica contro lo svuotamento politico delle istituzioni

Luciana Castellina, storica figura della sinistra italiana e presidente onoraria di Arci, ha sottolineato l’importanza di una nuova spinta democratica per contrastare l’allentamento politico delle istituzioni. Durante un evento al Circolo di Sant’Egidio organizzato da Arci e Sinistra Italiana, Castellina ha evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo delle istituzioni per garantire una partecipazione più attiva e consapevole.

"Nel ripercorrere le cause storiche di questo stato di cose, Castellina ha fatto riferimento a derive tecnocratiche, privatizzazioni e capitalismo transnazionale" Spiega una nota: "L'evento è stato introdotto da Damiano Censi, consigliere comunale a Cesena per Fondamenta - Alleanza Verdi e Sinistra, e ha visto poi intervenire in successione Silvia Cascetta, presidente di Arci Romagna, Ermes Zattoni per Sinistra Italiana Cesena, Francesco Suzzi, consigliere comunale a Sogliano al Rubicone, e Paola Farneti in rappresentanza di Cucine Popolari. Gli interventi hanno sottolineato da varie angolazioni il valore democratico della partecipazione nelle forme anche localissime, dai consigli di zona o di quartiere alle associazioni di volontariato".

