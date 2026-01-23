Cassino dai furti seriali al Codice Rosso 33enne prelevato portato in carcere

A Cassino, un uomo di 33 anni è stato arrestato e portato in carcere. La sua vicenda include una serie di reati che vanno dai furti seriali alle violenze domestiche. L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce nel quadro delle misure adottate per contrastare la criminalità. Questa operazione rappresenta un passo importante nella tutela della sicurezza e nel rispetto delle normative, segnando la conclusione di un percorso giudiziario.

Si chiudono le porte del carcere per un 33enne cassinate, protagonista di una parabola criminale che negli ultimi anni ha spaziato dai reati contro il patrimonio fino alle violenze domestiche. L'uomo è stato arrestato nella mattinata di oggi dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R., con il supporto operativo della Stazione di Supino. Il provvedimento restrittivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, è l'atto finale di un lungo iter giudiziario. L'arresto scaturisce infatti da un cumulo di condanne definitive riguardanti una serie di furti e reati contro il patrimonio messi a segno nel corso del 2023.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Picchianti | Malore in officina, operaio soccorso dai colleghi e portato all'ospedale in codice rossoUn incidente si è verificato questa mattina presso l'officina MG in via dei Fabbri, dove un operaio di circa 50 anni ha accusato un malore.

Picchianti | Malore in officina, operaio soccorso dai colleghi e portato all'ospedale in codice rossoUn uomo di circa 50 anni ha accusato un malore questa mattina presso l'officina MG in via dei Fabbri.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Furti e violenze domestiche, arrestato 33enne di CassinoCassino – Dai furti alla violenza domestica, fino al carcere. Si chiude con un arresto la parabola criminale di ... ilpuntoamezzogiorno.it

Prima i furti e poi la violenza nei confronti della moglie. Per un trentatreenne si aprono le porte del carcereL'uomo è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile del Nor, con il supporto dei militari dell’Arma di Supino ... ciociariaoggi.it

#Cassino sotto la lente delle Forze dell’Ordine: blitz interforze contro furti e spaccio | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #controlli #cronaca facebook