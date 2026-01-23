Nel SuperG di Kitzbühel, sulla celebre pista “Streif”, Mattia Casse si è distinto con il miglior risultato tra gli italiani. La gara ha visto protagonisti gli atleti in un contesto di grande tradizione alpina, con le aspettative riposte principalmente su Cortina. Un risultato che testimonia la costante competitività degli azzurri in una delle discipline più impegnative dello sci alpino.

E’ di Mattia Casse il miglior piazzamento degli azzurri nel superG dispitato a Kitzbuhel sulla mirica “Streif”. Domani i velocisti saranno ancora in pista per la libera su una delle piste iconiche dello sci alpino. La vittoria è andata a Marco Odermatt, leader ella coppa del mond o che vedeva il superG come un allenamento per la libera ma intanto si è preso anche questa vittoria in una gara molto corta e con distacchi minimi, tanto che Innerhofer che ha chiuso decimo a 41 anni e si è detto molto soddisfatto della sua prova ha accumulato solo 57 centesimi di ritardo dal vincitore. Casse sta lottando per un posto all’Olimpiade di Milano-Cortina: “Sicuramente so che posso essere più veloce, ma è una vita che faccio una guerra contro i miei pensieri, e oggi sono contento di quello che ho messo in campo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Casse sesto a Kitzbuhel in SuperG Brignone ha in testa solo Cortina

Brignone testa la neve di Cortina: “Sarò al via delle gare olimpiche”Federica Brignone ha iniziato a testare la neve di Cortina, segnando un passo importante nel suo percorso verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

L’ammissione di Federica Brignone: “Non toglierei mai il posto a una compagna solo per esserci a Milano Cortina”Federica Brignone ha dichiarato di non voler mai togliere il posto a una compagna per partecipare a Milano Cortina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Franzoni sempre davanti a tutti sulla Streif, miglior tempo nella seconda prova; anche Innerhofer, Casse e Schieder in top 8; Kitzbühel, Giovanni Franzoni il più veloce anche nella seconda prova; Giovanni Franzoni incontenibile: primo anche nella seconda prova della discesa sulla Streif, tre italiani in top 8; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni si conferma il più veloce, tanti azzurri in top10.

Mattia Casse: sesto a Kitzbühel, Contento della mia provaIntervistato da Rai Sport al termine della competizione, Casse ha dichiarato: So che posso essere ancora più veloce, ma sono contento di me stesso perché è una vita che faccio la guerra contro di me ... it.blastingnews.com

Sci, Super-G Kitzbühel: i piazzamenti degli azzurriIl Super-G di Kitzbühel, disputato sulla leggendaria pista Streif, ha visto gli atleti italiani protagonisti di una gara combattuta e ricca di emozioni. La competizione, una delle più attese della ... it.blastingnews.com

Mattia Casse guida la solida prestazione del team azzurro sul tracciato disegnato dal tecnico Lorenzo Galli, chiudendo con un ottimo sesto posto. Bene anche Paris e Innerhofer, entrambi in top ten, con Franzoni dodicesimo. Leggi le news: https://tinyurl.com/m - facebook.com facebook