casse manca il podio per 15 secondi ma centra il pass olimpico per 17

Il sci alpino torna in primo piano con le ultime gare di Kitzbühel e Repubblica Ceca. Il valsusino, residente a Bergamo, conclude sesto nel superG, mancando il podio di soli 15 secondi ma assicurandosi il pass olimpico con 17. Nel gigante femminile ceca, assenti Goggia e Brignone, si delineano le possibili favorite per le prossime competizioni.

SCI ALPINO. Il valsusino residente a Bergamo sesto nel superG di Kitzbühel vinto da Odermatt. In Repubblica Ceca gigante femminile senza Goggia e Brignone. Mattia Casse per 15 centesimi di secondo perde il podio, ma per 17 stacca il pass olimpico. È il responso in chiave bergamasca del superG di Kitzbühel: sulla mitica Streif in 25 sono racchiusi in meno di un secondo in una gara velocissima (superati i 142 orari). Casse, poliziotto valsusino di nascita ma da anni residente a Bergamo, ha centrato una prestigiosa sesta posizione grazie a una prova solida e tutta all’attacco. Un sesto posto che, come detto all’inizio, da un lato lascia l’amaro in bocca, ma dall’altro apre scenari e sogni a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Si è chiuso il primo giorno a Kitzbuhel con vittoria di Odermatt in Super G. Manca l’acuto ma bene gli azzurri , 4 nei 15, ottimo Casse sesto, Paris ottavo, Innerhofer 10mo (a 41 anni ..), Franzoni 12mo bene anche Alliod 21mo e Perathoner 28mo. Domani si repl - facebook.com facebook