Cassano sotto accusa botta e risposta | c’entrano Di Lorenzo e Vergara

Dopo il pareggio del Napoli contro il Copenhagen in Champions, Antonio Cassano ha commentato la prestazione della squadra, rivolgendosi anche alle figure coinvolte nel club. Nel corso di Viva El Futbol, l’ex calciatore ha criticato Mario Giuffredi, agente di alcuni giocatori, tra cui Vergara e il capitano Di Lorenzo. Questa situazione ha acceso un dibattito tra opinioni e responsabilità legate alla rosa azzurra.

