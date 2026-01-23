Cassano sotto accusa botta e risposta | c’entrano Di Lorenzo e Vergara
Dopo il pareggio del Napoli contro il Copenhagen in Champions, Antonio Cassano ha commentato la prestazione della squadra, rivolgendosi anche alle figure coinvolte nel club. Nel corso di Viva El Futbol, l’ex calciatore ha criticato Mario Giuffredi, agente di alcuni giocatori, tra cui Vergara e il capitano Di Lorenzo. Questa situazione ha acceso un dibattito tra opinioni e responsabilità legate alla rosa azzurra.
Dopo il deludente pareggio del Napoli in Champions contro il Copenhagen, Antonio Cassano, nel consueto appuntamento di Viva El Futbol, ha attaccato duramente Mario Giuffredi, agente di Marianucci, Vergara e anche di capitan Di Lorenzo. Il procuratore non ha preso bene le dichiarazioni di Fantantonio, replicando duramente: le accuse reciproche dividono i tifosi. Le frecciate di Cassano dopo Copenhagen – Napoli. L’ex fantasista barese, a Viva el Futbol, non ha risparmiato nessuno dopo la gara europea. Nel mirino, oltre a Lucca che ormai è in partenza per Nottingham, sono finiti anche Vergara e Marianucci: “ Lucca è molle, non può giocare nemmeno nei giardini di casa sua. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
