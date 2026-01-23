Casoria il monito degli architetti | La prevenzione non è opzionale

A Casoria, il recente crollo evidenzia l'importanza della prevenzione strutturale. Gli architetti sottolineano come la pianificazione urbanistica, pur esistente, non sempre si traduce in azioni concrete di tutela. La questione centrale rimane la differenza tra piani visibili e misure di prevenzione effettive, fondamentali per garantire la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti.

Quando i piani esistono ma restano invisibili Il crollo avvenuto a Casoria riporta al centro dell’attenzione un tema spesso trascurato nel dibattito pubblico: la distanza tra la pianificazione formale e la reale prevenzione dei rischi sul territorio. L’episodio si è verificato in uno stabile già sgomberato, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato scricchiolii e rumori anomali, evitando conseguenze più gravi. Un esito positivo che, tuttavia, non può essere letto come una buona notizia, ma come il segnale di un sistema che funziona solo grazie al senso di responsabilità individuale. «Un sistema di Protezione Civile non può basarsi esclusivamente sulla prontezza dei cittadini», afferma Antonio Cerbone, consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli e coordinatore campano della Struttura Tecnica Nazionale della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Parlami.eu

