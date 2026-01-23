Casoria gli architetti | Investire sulla prevenzione anche questo crollo si poteva evitare

A Casoria, gli architetti sottolineano l'importanza della prevenzione, evidenziando come il recente crollo si sarebbe potuto evitare con interventi tempestivi. L’incidente ha coinvolto un edificio già sgomberato, dopo che residenti avevano segnalato rumori sospetti e segnali di instabilità. Questa vicenda evidenzia la necessità di un monitoraggio costante e di interventi preventivi per garantire la sicurezza degli immobili e delle persone.

Tempo di lettura: 2 minuti " Il crollo è avvenuto in uno stabile già sgomberato, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato scricchiolii e rumori anomali. Ma un sistema di Protezione Civile non può reggersi solo sulla prontezza dei cittadini". A dirlo è Antonio Cerbone, consigliere dell' Ordine degli Architetti di Napoli e coordinatore campano della Stn (Struttura tecnica nazionale) della Protezione civile. " Casoria, come molti comuni italiani, è dotata di un Piano di Emergenza e di un Piano di Protezione Civile. Il problema non è la loro esistenza formale, ma la loro invisibilità sostanziale.

