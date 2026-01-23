Casoria crollato uno dei palazzi sgomberati | non ci sono vittime né feriti

Nella notte a Casoria è crollato uno dei palazzi recentemente sgomberati. Fortunatamente, non si registrano vittime né feriti. L’edificio, evacuato a causa di una perdita idrica, aveva coinvolto circa venti famiglie. La situazione rimane sotto controllo, e le autorità stanno valutando le cause del crollo per garantire la sicurezza della zona.

È crollato nella notte uno dei palazzi sgomberati ieri a Casoria. Non si registrano feriti. Una perdita idrica aveva portato allo sgombero di circa venti famiglie, tra via Cavour e via Marconi. Lo sgombero si era reso necessario per le verifiche alla stabilità di alcuni palazzi della zona. Per consentire le operazioni era stata chiusa l'acqua in tutta la zona, coinvolgendo circa mille persone. Le famiglie sgomberate hanno passato la notte fuori casa: alcune sono andate da loro parenti, altre sono state sistemate in un albergo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Casoria, palazzi sgomberati per una perdita: fuori casa 15 famiglie. Arrivano le autobottiA Casoria, in provincia di Napoli, sono stati sgomberati alcuni palazzi a causa di una perdita idrica che ha reso inagibili le abitazioni.

NanoTV. . #CASORIA - Crolla uno dei due edifici sgomberati a via Cavour. Si complica la vicenda della perdita d'acqua nel centro storico. Il crollo pochi minuti fa alle 7,00 Seguono aggiornamenti #OnTheRoad #ThebackGround #AmministrazioneComunale # - facebook.com facebook