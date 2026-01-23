Casoria crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d' acqua | VIDEO

Nella mattina di oggi, a Casoria, si è verificato il crollo di una parte di un edificio sgomberato in via Cavour, a causa di una perdita d'acqua. L’incidente si è verificato alle prime luci dell’alba e non si registrano feriti. L’evento ha suscitato attenzione tra residenti e autorità, mentre si procede con le verifiche e le misure di sicurezza necessarie.

È crollata alle prime luci dell'alba parte di uno dei palazzi sgomberati in via Cavour a Casoria nella serata di giovedì, a seguito di una perdita d'acqua. Nell'edificio non c'erano fortunatamente persone al momento del crollo. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza.🔗 Leggi su Napolitoday.it Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acquaA Casoria, nella serata di giovedì, si è verificato il crollo di una porzione di un edificio sgomberato in via Cavour, a causa di una perdita d'acqua. Crolla nella notte uno dei palazzi sgomberati a Casoria: nessun ferito. Evacuate 20 famiglieNella notte a Casoria, nel napoletano, si è verificato il crollo di uno dei palazzi precedentemente sgomberati. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acqua; Crolla uno dei palazzi sgomberati, nessun ferito; Casoria, crolla palazzo già sgomberato: ieri l’allarme dopo un boato; Casoria, tragedia sfiorata: crolla palazzina subito dopo lo sgombero. Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acquaÈ crollata alle prime luci del mattino parte di uno dei palazzi sgomberati in via Cavour a Casoria nella serata di giovedì, a seguito di una perdita d'acqua. Nell'edificio non c'erano fortunatamente ... napolitoday.it Casoria, crolla il palazzo di via Cavour: l’evacuazione tempestiva ha evitato la strageUn boato nella giornata di ieri aveva fatto scattare l'allarme: venti famiglie fuori casa. La Regione invia autobotti, si indaga sulla rottura di una condotta idrica. La macchina dei soccorsi ... cronachedellacampania.it NanoTV. . #CASORIA - Crolla uno dei due edifici sgomberati a via Cavour. Si complica la vicenda della perdita d'acqua nel centro storico. Il crollo pochi minuti fa alle 7,00 Seguono aggiornamenti #OnTheRoad #ThebackGround #AmministrazioneComunale # - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.