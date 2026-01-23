Casolari carica il Cittadella | A Vicenza per cambiare la stagione

Federico Casolari si prepara alla sfida contro il Vicenza, in programma lunedì sera, con un approccio serio e concentrato. Il tecnico del Cittadella mira a cambiare il corso della stagione, mantenendo un atteggiamento realistico e determinato. La partita rappresenta un’opportunità per i granata di migliorare la propria posizione in classifica, affrontando l’avversario con spirito equilibrato e senza eccessi emotivi.

Il regista di Iori presenta il derby di lunedì col Vicenza, parla del suo recupero fisico, della fiducia dell’ambiente, le ambizioni di classifica, errori recenti, forza dei rivali e voglia granata di rilancio immediato Nessuna missione impossibile. Federico Casolari guarda al derby di lunedì sera contro il Vicenza con lucidità e ambizione per il Cittadella. Il regista di Iori, reduce da settimane complicate sul piano fisico, è rientrato nel pari rocambolesco con la Pergolettese e racconta il proprio momento, oltre la voglia di rilancio in vista della sfida contro la capolista di mister Gallo. Sulle condizioni personali, Casolari fa il punto: «Adesso sto meglio, è una settimana che mi alleno completo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Cittadella, mister Iori: «Gara non scontata con la Pergolettese. Cecchetto out, Casolari reucpera»Manuel Iori, allenatore del Cittadella, ha commentato la sfida contro la Pergolettese, valida per la 22ª giornata di campionato. Leggi anche: Wheelchair Basketball Vicenza, la squadra che gioca per vincere e per cambiare le regole del gioco Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Harakiri Cittadella, la Pergolettese pareggia al 95' e al Tombolato finisce 3-3Gara rocambolesca al Tombolato. Il Cittadella va sotto a fine primo tempo, segna tre reti nella ripresa con una doppietta di Bunino e il sigillo di Amatucci, ma nel finale si fa rimontare da Ferrandin ... padovaoggi.it Cittadella, mister Iori: «Gara non scontata con la Pergolettese. Cecchetto out, Casolari reucpera»La squadra granata è chiamata al pronto riscatto in casa contro la Pergolettese. Obiettivo dichiarato riaccorciare verso il secondo posto e ritrovare i tre punti in casa dopo il passo falso contro l'A ... today.it Quattro anni fa, nel 2022, in questi giorni di gennaio. Immaginate la scena: Novak Djokovic scende dall’aereo a Melbourne per partecipare agli Australian Open, campione in carica e favorito, con il cuore pieno di quella fame che lo ha sempre reso diverso. Ha - facebook.com facebook

