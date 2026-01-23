Caso Signorini Zequila annuncia | Verità inaspettate in arrivo Alfonso è tranquillo e si difende

Antonio Zequila torna a parlare di Alfonso Signorini, annunciando che presto arriveranno verità inaspettate. L’attore sottolinea che Signorini rimane tranquillo e si difende con fermezza, nonostante le recenti tensioni. Zequila ha nuovamente preso le sue difese, commentando anche le accuse rivolte da Fabrizio Corona. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli, mentre i protagonisti rimangono in attesa di chiarimenti ufficiali.

Antonio Zequila ha preso nuovamente le difese di Alfonso Signorini scagliandosi duramente contro Fabrizio Corona. In collegamento con il nuovo format di FanPage, Non è la Tv, il modello e attore non solo ha difeso il suo amico Alfonso – come aveva fatto all’indomani delle rivelazioni di Corona – ma ha anche annunciato che presto assisteremo a delle svolte clamorose nel caso che ha scosso il mondo dello spettacolo. L’attore 62enne non ha usato mezzi termini nel definire Corona. A Fanpage ha detto: “È un individuo da evitare, un pessimo esempio per i giovani. Invito i ragazzi a disertare le discoteche dove c’è Corona e non fare gli abbonamenti (a Youtube) Corona è un personaggio pessimo”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Caso Alfonso Signorini: Antonio Medugno racconta la sua verità su InstagramAntonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso su Instagram la propria versione dei fatti riguardo alle accuse mosse da Alfonso Signorini.

