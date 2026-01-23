Caso Signorini Corona | Si dovrebbero rivolgere a Meta e non al tribunale

Nel caso Signorini e Corona, l’avvocato ha suggerito di rivolgersi direttamente a Meta, anziché ricorrere ai tribunali. Secondo quanto affermato, le richieste di danni a piattaforme come Meta, YouTube e Google sono state respinte, poiché non è possibile agire legalmente contro queste aziende per certi tipi di contenuti. Questa posizione evidenzia i limiti delle azioni legali contro le piattaforme digitali e la preferenza di indirizzare le controversie direttamente alle aziende stesse.

“Si dovrebbero rivolgere a Meta. Prima di fare queste azioni avevano addirittura osato chiedere i danni alle piattaforme come Meta, come Youtube, come Google e si sono presi una porta in faccia, perché non lo puoi fare, non può esistere una cosa del genere”. Lo ha detto Fabrizio Corona uscendo dal tribunale a Milano dopo il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di ‘Falsissimo’, attesa per il pessimo 26 gennaio e “rimuovere i contenuti già diffusi“. “Non ho padroni, non ho potenti, non sono spinto da nessuno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Caso Signorini, Fabrizio Corona in tribunale: “Nessuna differenza con editto bulgaro”Fabrizio Corona si è presentato in tribunale commentando il caso Signorini, paragonandolo all’editto bulgaro di Berlusconi.

Caso Signorini, Corona in Tribunale per interrogatorio

