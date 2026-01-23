Caso Napoli un giocatore contro Conte Poi ammette | Sì ho sbagliato

Un episodio recente ha visto un giocatore del Napoli coinvolto in una polemica con l’allenatore Conte, ammettendo poi di aver sbagliato. Il fatto, avvenuto in un momento delicato per gli azzurri, segue il pareggio contro il Copenaghen in Champions League, che ha complicato la qualificazione ai playoff. La vicenda evidenzia le tensioni interne e le sfide di una stagione ancora in corso per il club partenopeo.

Dopo il like galeotto è scoppiata la polemica in un momento decisamente particolare per gli azzurri: arriva l’annuncio Non è un momento semplicissimo per il Napoli, che dopo il pareggio col Copenaghen in Champions League in questo momento è fuori anche dalle squadre che andrebbero al playoff. Insomma, nell’ultima contro il Chelsea non c’è altro risultato se non la vittoria per sperare ancora, anche se tre punti dovrebbero in ogni caso bastare. Ma nel frattempo c’è un campionato da risollevare: solo una vittoria nelle ultime 4, per 1-0 dopo i pareggi con Verona, Inter e Parma. La classifica dice -6 dalla vetta, ma -3 dal Milan e solo 1 punto sulla Roma e 4 sulla Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Infortunati Napoli, Conte può sorridere: questo giocatore ha recuperato e potrebbe giocare contro la Juve.

