Caso la telenovela è finita E’ andato al Monza in prestito

Beppe Caso si è trasferito dal Modena al Monza in prestito, chiudendo così la sua esperienza con i biancorossi. Dopo sei mesi di attesa, il difensore si unisce alla squadra di Paolo Bianco, consolidando il collegamento tra i due club. Un passaggio che segna un nuovo capitolo nella carriera di Caso e rappresenta una scelta strategica per entrambe le società.

Telenovela finita. Beppe Caso ha lasciato il Modena (con sei mesi di ritardo sulla tabella di marcia) per raggiungere l’ex tecnico canarino Paolo Bianco al Monza. Mercoledì sera la chiusura dell’accordo, ieri mattina le visite mediche e la definizione degli ultimi dettagli legati al contratto dell’attaccante che si unisce a brianzoli in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto. Si chiude, così, una storia durata un campionato intero, in fin dei conti, ovvero lo scorso sotto la doppia guida di Bisoli e Mandelli perché da settembre di Caso non v’è traccia se non in quei pochi minuti di Cesena dove, per altro, stava pure mettere lo zampino sfiorando il pareggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

