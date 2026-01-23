Caserta Carabinieri fermano Fiat Punto sospetta | in auto kit per rubare auto e appartamenti | 4 denunciati

Durante un controllo notturno a Caserta, i Carabinieri hanno fermato una Fiat Punto con quattro persone a bordo, trovandole in possesso di un kit per il furto di auto e appartamenti. L’intervento si è concluso con la denuncia dei quattro uomini, evidenziando l’importanza dei controlli di sicurezza sul territorio.

Controlli notturni a Caserta: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno fermato una Fiat Punto con quattro persone a bordo che si aggirava con atteggiamento sospetto in via delle Querce. Il controllo, avvenuto nel corso della notte appena trascorsa, ha portato al rinvenimento di attrezzi e dispositivi riconducibili ad attività di scasso, evitando possibili conseguenze ben più gravi. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato il veicolo muoversi in modo anomalo nella zona. Insospettiti dall’atteggiamento degli occupanti, hanno deciso di procedere con un controllo di polizia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

