Casalnuovo, Nappi e Castiglione hanno risposto alle dichiarazioni del PD metropolitano. Giovanni Nappi, candidato, ha affermato di non voler entrare in polemica, sottolineando la fiducia che il Partito Democratico riscoprirà in futuro l’importanza di un percorso politico serio, condiviso e inclusivo. La posizione riflette l’intento di mantenere un atteggiamento positivo e costruttivo nel dialogo tra le parti.

Il candidato Giovanni Nappi: « Sorrido e non entro in polemica: resto convinto che prima o poi il Partito Democratico riscoprirà il valore di un percorso serio, condiviso e inclusivo. Se così non dovesse essere, pazienza: cambierò nome alla lista con serenità ». Casalnuovo. Le dichiarazioni del segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli, Giuseppe Annunziata, che frena sulla candidatura di Giovanni Nappi come espressione ufficiale del PD alle prossime elezioni comunali di Casalnuovo, aprono un confronto politico interno al partito. Annunziata ha chiarito che « Sarà indispensabile procedere a verifiche puntuali sull’effettiva legittimità politica del circolo di Casalnuovo e sulle modalità con cui si è giunti a un annuncio che non può assolutamente essere considerato rappresentativo della linea del Partito Democratico ». 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Casalnuovo, Nappi e Castiglione rispondono al PD metropolitano

Casalnuovo, Annunziata stoppa Nappi e mette in discussione la legittimità politica del circolo PdIl segretario metropolitano del PD, Giuseppe Annunziata, ha messo in discussione la candidatura di Giovanni Nappi a sindaco di Casalnuovo, sottolineando l’importanza di verificare la legittimità politica del circolo locale e l’autenticità dell’annuncio.

Sanità al collasso, il Pd Metropolitano: "Polistena e Locri in emergenza serve intervento immediato"La situazione sanitaria in Calabria attraversa una fase di forte criticità, con ospedali come quelli di Polistena e Locri in grave emergenza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Elezioni Casalnuovo, Nappi e Castiglione rispondono al PD metropolitano.

Consiglio comunale Casalnuovo: Nappi passa il testimone a ReaA seguito della recente nomina nel consiglio nazionale del terzo settore erano ormai divenute prevedibili le dimissioni da consigliere comunale di Giovanni Nappi. Lo storico leader del Partito ... ilmattino.it

Erosione costiera a Castiglione. Da oggi riprendono gli interventi di ripascimento del litoraleCastiglione della Pescaia (Grosseto), 7 ottobre 2024 – Riprendono oggi i lavori di ripascimento e riequilibrio del litorale. Un intervento da 4,3 milioni di euro, finanziato totalmente dal ministero ... lanazione.it

In merito alle notizie circolate nelle ultime ore riguardo le prossime elezioni comunali di Casalnuovo, il Segretario metropolitano del PD Giuseppe Annunziata, smentisce la candidatura di Giovanni Nappi come espressione del Partito Democratico, chiarendo c - facebook.com facebook