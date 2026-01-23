Casa di comunità Solo allarmismi infondati

Il dibattito sulla Casa di comunità prosegue tra le diverse posizioni politiche. Il Pd replica alle opposizioni, evidenziando come le critiche siano infondate e volte a distogliere l’attenzione dai risultati concreti ottenuti dall’amministrazione Barsotti. In un contesto di confronto civile, si ribadisce l’impegno a migliorare i servizi per la comunità, evitando allarmismi ingiustificati e mantenendo un dialogo costruttivo.

Suula vicenda della Casa di comunità il Pd risponde alle opposizioni. "L’opposizione continua a rifugiarsi nei soliti isterismi, pur di mascherare la propria evidente difficoltà di fronte ai risultati che l’amministrazione Barsotti sta con impegno portando a casa a beneficio della comunità. Dopo aver provato invano a negare l’evidenza di un’opera ormai decisa e finanziata, oggi l’opposizione sposta il tiro attaccando l’assenza, del tutto normale in questa fase, del progetto esecutivo. Progetto esecutivo, appalto dei lavori ed esecuzione degli stessi sono passaggi tecnici, con tempi tecnici ben definiti: un concetto che i consiglieri di opposizione dimostrano di non conoscere, o fingono di non conoscere, confondendo deliberatamente aspetti politici e aspetti tecnici". 🔗 Leggi su Lanazione.it

