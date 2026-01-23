Carpi-Ternana Fabio Liverani | Cerchiamo un difensore mancino Qualche giocatore uscirà

Fabio Liverani ha annunciato che la Ternana cerca un difensore mancino e che alcuni giocatori potrebbero lasciare la rosa. La squadra è prossima a disputare due partite consecutive, iniziando con la trasferta a Carpi, seguita dall'impegno a Potenza. La Ternana tornerà in campo sabato 24 gennaio alle ore 14, in un momento di attenzione per la fase di mercato e la composizione della rosa.

Due impegni in sequenza per la Ternana, impegnata dapprima a Carpi per poi scendere a Potenza. La formazione rossoverde tornerà in campo sabato 24 gennaio (ore 14.30) allo stadio Cabassi, dopo aver osservato il turno di riposo. Il tecnico Fabio Liverani è intervenuto nella conferenza stampa per.🔗 Leggi su Today.it Ascoli-Ternana, Fabio Liverani: “Un nuovo centrale mancino in difesa. In uscita Giuseppe Loiacono”Fabio Liverani annuncia l'arrivo di un nuovo difensore centrale mancino, mentre Giuseppe Loiacono è in uscita. Leggi anche: Ternana-Brescia, Fabio Liverani: “Intelligenza, attenzione e determinazione. Pettinari giocatore fuori categoria” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Fere, Majer primo rinforzo. Il mercato entra nel vivo; Carpi-Ternana, la ripresa: Bruno Martella salta la partitella; Carpi - Ternana Pronostico e confronto quote 24.01.2026; Le foto dagli allenamenti della Ternana. Video Ternana Carpi (2-0)/ Gol e highlights: Ferrante in rete, Liverani +3!Video Ternana Carpi che racconta la giornata di Lega Pro. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida da poco conclusa. Video Ternana Carpi che racconta una sfida che si sblocca dopo solamente 4 ... ilsussidiario.net Tre storie, due maglie: i doppi ex di Carpi e TernanaFabio Concas, Emanuele Suagher e Romeo Papini: i doppi ex che hanno vestito le maglie di Carpi e Ternana con successo. ternananews.it #PLTerredargine #modificheviabiliCarpi Domani, sabato 24 gennaio dalle 11 alle 17.30 CHIUSURA VIA MARX tratto compreso tra le vie Cavallotti e Biondo e altre modifiche viabili nei pressi dello Stadio Cabassi per partitaAC CARPI-TERNANA Sare x.com Marco Crisostomi presenta il direttore di gara di Carpi - Ternana #carpi #Ternana #SerieCSkyWifi #amternitelevision facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.