Carolyn Smith, nota ballerina e giudice di talent, affronta la sua terza diagnosi di cancro. Un momento di riflessione in cui la realtà della malattia si fa più tangibile, andando oltre le scene televisive e le visite mediche. In questo articolo, esploreremo il suo percorso e le sue parole, per comprendere come affronta questa difficile sfida con determinazione e coraggio.

C’è un momento, nella vita di Carolyn Smith, in cui tutto si ferma. Non è lo studio di Ballando con le Stelle, non è un ospedale, non è una visita di controllo. È un semplice pomeriggio in casa, lei sul divano, i suoi cani che le girano intorno, e un gesto improvviso che cambia di nuovo il corso della sua storia. La coreografa che il pubblico ama per il sorriso e la grinta torna a parlare della sua battaglia più dura: il cancro, che lei chiama da anni l’“intruso”. Una lotta che, devastante e ostinata, è arrivata alla terza volta. Lo ha raccontato in una lunga intervista in occasione dell’iniziativa Arance della Salute dell’Airc, svelando dettagli intimi, quasi agghiaccianti, su come ha scoperto la nuova recidiva e su come è riuscita a non crollare quando la paura l’ha presa alla gola.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Carolyn Smith malata di cancro per la terza volta: “Se n’è accorto lui”. Racconto shock

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie ai progressi della scienza»Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, ha annunciato che il cancro è tornato per la terza volta.

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie ai progressi della scienza»La giudice di Ballando con le stelle convive dal 2015 con il tumore e ha dovuto affrontare una nuova sfida. Si è sottoposta a mastectomia radicale e le cure si sono concluse a inizio novembre ... vanityfair.it

Carolyn Smith malata di cancro per la terza volta: Se n’è accorto lui. Racconto shockCarolyn Smith torna a condividere con il pubblico il racconto della sua coraggiosa lotta contro il tumore, un percorso che l’ha vista affrontare per la terza ... thesocialpost.it

