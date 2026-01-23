Carolyn Smith malata di cancro per la terza volta | Se n’è accorto lui Racconto shock

Carolyn Smith torna a condividere con il pubblico il racconto della sua coraggiosa lotta contro il tumore, un percorso che l’ha vista affrontare per la terza volta quella sfida che lei stessa definisce l’intruso. In occasione dell’iniziativa Arance della Salute promossa dall’Airc, la nota coreografa ha rilasciato una profonda intervista in cui ripercorre i momenti cruciali dell’ultimo periodo, svelando dettagli inediti su come sia riuscita a individuare nuovamente la malattia e sulle strategie psicologiche adottate per superare le fasi più critiche delle terapie. Il ruolo provvidenziale dei suoi amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie alla medicina e alla danza»Carolyn Smith ha affrontato il ritorno del cancro per la terza volta, ma si sente grata per i progressi della medicina e l’impegno della ricerca scientifica.

