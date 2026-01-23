Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, ha annunciato che il cancro è tornato per la terza volta. Nonostante le difficoltà, si considera fortunata grazie ai progressi della medicina e delle terapie. La sua esperienza testimonia l’importanza dei progressi scientifici nel trattamento delle malattie oncologiche e rappresenta un esempio di resilienza e speranza.

«La malattia è tornata per la terza volta, ma se sono viva è grazie ai progressi della scienza e all’impegno dei ricercatori», ha raccontato al Corriere della Sera. «Una volta la parola cancro era un tabù. Non si poteva dire. Oggi, per fortuna, se ne parla. Bisogna far capire che è un problema che può riguardare tutti». A scoprire che c'era un problema, come spiega Carolyn Smith, è stato il suo cane. «Stavo giocando con i miei due yorkshire e uno di loro, Scotty, continuava a saltarmi sul seno sinistro». Un gesto che non le è sembrato casuale: «Batteva con il naso sul mio corpo e così ho capito che lì c’era qualcosa che non andava». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie ai progressi della scienza»

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie alla medicina e alla danza»Carolyn Smith ha affrontato il ritorno del cancro per la terza volta, ma si sente grata per i progressi della medicina e l’impegno della ricerca scientifica.

Leggi anche: La tragedia senza fine di Carolyn Smith: il tumore è tornato per la terza volta, l’ha scoperto in modo assurdo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Carolyn Smith e il tumore: L'ho scoperto quando la mia cagnolina saltava sul seno sinistro; Sylvester Stallone mostra il suo fisico scolpito, il duro allenamento (a 79 anni) in palestra: Sudore e lacrime.

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie alla medicina e alla danza»Carolyn Smith racconta il ritorno del tumore per la terza volta. Dalle nuove cure alla prevenzione, cosa sappiamo oggi sulle recidive e perché la ricerca fa la differenza ... iodonna.it

Carolyn Smith: Il cancro è tornato per la terza volta, sono viva grazie a medicina e danzaCarolyn Smith: Il cancro è tornato per la terza volta, ora sto bene. Sono viva grazie ai progressi della medicina. La danza? La mia salvezza. tgcom24.mediaset.it

Carolyn Smith. . Cucina con Carolyn Ovvero, MOI Un altro format che volevo portarvi da tanto tempo ! Allora, che si fa Si cucina! Sì cucina sano, bene e soprattutto.. VELOCE! Per noi Donne che non abbiamo mai tempo Saranno tutte ricette squisite, a - facebook.com facebook

Caroline Smith Illustration 4 immagini vedere singolarmente x.com