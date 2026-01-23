carmen diretta dalla venezi in scena la protesta della cgil

La "Carmen" diretta stasera da Beatrice Venezi diventa idealmente il "ring" politico sul quale continuano a scontrarsi destra e sinistra. Con la CGIL che metterà in scena la protesta, annunciata dal segretario pisano di slc Samuele Falossi. I lavoratori indosseranno una spilla gialla chiave di violino simbolo degli orchestrali. Sicuramente le indosseranno gli addetti alla biglietteria. "Proveremo a farrle indossare anche alle maschere - dice - ma trattandosi di personale che indossa la divisa del teatro è probabile che la direzione cercherà di impedircelo". L’assessora regionale Alessandra Nardini intanto attacca la Venezi per le parole pronunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’opera lirica in scena stasera e domenica ali Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Presentazione-evento per Carmen diretta da VeneziIn occasione del 150° anniversario della prima rappresentazione all’Opéra-Comique di Parigi, si presenta una nuova produzione di Carmen di Georges Bizet.

Una Carmen ‘terrena e materica’ al Verdi: grande attesa per la direzione del maestro Beatrice VeneziAl Teatro Verdi, venerdì 23, alle ore 20, andrà in scena Carmen di Georges Bizet, terzo titolo della stagione lirica 202526 diretta dal maestro Beatrice Venezi.

