Carlos Augusto a DAZN | Questa sera occasione per allungare dobbiamo approfittarne Ruolo? Per me è indifferente ecco perchè

Carlos Augusto, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Pisa, ha sottolineato l’importanza di approfittare dell’occasione per allungare la classifica. Ha aggiunto che il suo ruolo non è un problema, poiché si adatta facilmente alle esigenze della squadra. Le sue dichiarazioni riflettono un atteggiamento pragmatico e concentrato sulla prestazione, in vista di una sfida importante per il suo team.

Carlos Augusto ha parlato a DAZN a pochi minuti da Inter-Pisa. Le dichiarazioni: PAROLE – « Quella di stasera è un'opportunità per allungare, dobbiamo approfittarne. Il campionato è lungo, queste partite sembrano semplici ma sono le più complicate. Ruolo? Da quinto sono più vicino alla porta e partecipo di più alla fase difensiva ma io mi alleno per entrambe le posizioni per aiutare la squadra. Ultimo mese complicato, abbiamo giocato tante partite ma abbiamo un grande gruppo e un grande staff.

