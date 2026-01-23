carico di droga dalla spagna a napoli in un distributore di bevande

Un'operazione della Polizia di Napoli ha intercettato un carico di oltre 40 chilogrammi di droga proveniente dalla Spagna. Il traffico era diretto nel quartiere di Ponticelli, dove si trovava un deposito di una ditta di spedizioni. L'intervento ha permesso di sequestrare la sostanza e di fermare eventuali responsabili coinvolti nel trasporto illecito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un carico di oltre 40 chilogrammi di droga proveniente dalla Spagna e diretto a Napoli è stato intercettato dalla Polizia di Stati in un deposito di una ditta di spedizioni del quartiere di Ponticelli. Tre le persone arrestate di 31, 39 e 52 anni, tutti napoletani e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati i i Falchi della Squadra Mobile, a svolgere l’attività info-investigativa in merito a un ingente carico di droga in arrivo dalla Spagna a Napoli. Così, nel deposito i poliziotti hanno trovato il 52enne in possesso di una bolla di accompagnamento relativa ad un collo di 300 kg proveniente dalla Spagna e di una chiave; all’interno della sua autovettura, invece, sono state rinvenute ben 41 buste di marijuana del peso complessivo di circa 43 kg. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

