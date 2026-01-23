Carciofi a peso d?oro zucchine sparite | così il maltempo si abbatte sulla tavola

Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno causato danni significativi alle colture di ortaggi, come carciofi e zucchine. Le temperature rigide e le piogge intense hanno compromesso la produzione sia in campo che in serra, influenzando la disponibilità e il prezzo di questi prodotti sulla tavola. Un aggiornamento sulle conseguenze del maltempo per l'agricoltura italiana e il mercato ortofrutticolo.

Produzioni di ortaggi danneggiate sia in campo sia in serra dall'ondata di maltempo e dalle temperature rigide delle ultime settimane. E i prezzi schizzano alle stelle. All'ingrosso i rialzi sono a doppia cifra, in particolare al Sud. Il record spetta ai carciofi, che sono aumentati del 30% in una settimana. A fotografare la situazione nei mercati all'ingrosso è un'analisi di Bmti, la Borsa merci telematica italiana. Critica la situazione del carciofo violetto senza spine: se le gelate hanno interessato soprattutto la produzione nelle regioni adriatiche, l'aumento dell'umidità ha colpito quella sarda, favorendo la proliferazione di malattie fungine.

