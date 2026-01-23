Carcere troppo pieno detenuti dormono a terra

Il recente arresto per droga nel Maceratese ha evidenziato ancora una volta il problema del sovraffollamento nel carcere di Montacuto, dove molti detenuti sono costretti a dormire a terra. La situazione riflette le difficoltà di gestione di un sistema penitenziario sotto pressione, richiedendo interventi mirati per garantire condizioni di detenzione più dignitose e sicure.

ANCONA - Il maxi arresto per droga fatto nel Maceratese porta di nuovo in luce il problema del sovraffollamento al carcere di Montacuto. Non c'era posto per portare tutti gli arrestati dopo le nove misure cautelari che hanno riguardato un'operazione dei carabinieri e della Dda.

