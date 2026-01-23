Carabinieri in azione tra Dongo e Gravedona | controlli su auto locali e persone un foglio di via per un 27enne

Il 22 gennaio 2026, i carabinieri della Compagnia di Menaggio hanno svolto controlli straordinari tra Dongo e Gravedona, coinvolgendo verifiche su veicoli, esercizi commerciali e persone. L’operazione, finalizzata a rafforzare la sicurezza locale, ha portato anche all’emissione di un foglio di via nei confronti di un 27enne. Interventi come questi contribuiscono a mantenere un ambiente più sicuro nell’Alto Lago.

Servizio straordinario serale della compagnia di Menaggio per prevenire furti, rapine e spaccio: sanzioni amministrative, controlli nei locali e un foglio di via Una serata di controlli mirati per rafforzare la sicurezza sul territorio dell’Alto Lago. Il 22 gennaio 2026 i carabinieri della Compagnia di Menaggio hanno effettuato un servizio straordinario nei comuni di Dongo e Gravedona ed Uniti, con pattugliamenti concentrati sia nei centri abitati sia nelle zone con abitazioni isolate. L’operazione era finalizzata alla prevenzione dei furti in abitazione, delle rapine e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al rafforzamento della sicurezza urbana.🔗 Leggi su Quicomo.it

