Capello | Una cosa inusuale per Leao Fullkrug un vero nove
L'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, commenta le recenti scelte di formazione, evidenziando l’aspetto inusuale di alcune decisioni. In particolare, si sofferma su Leao e Fullkrug, sottolineando le caratteristiche distintive di entrambi i giocatori. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Capello, offrendo spunti interessanti su questi temi e analizzando le dinamiche attuali della squadra rossonera.
L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' dei rossoneri (qui tutte le parole). Il punto sull'attacco rossonero, partendo da Leao e Pulisic, la coppia titolare del 3-5-2 di Allegri: "Sono attaccanti a cui piace svariare, arretrare o allargarsi per ricevere palla e creare. Pulisic sa muoversi un po’ meglio in area, mentre Leao sta imparando adesso. Nessuno dei due è però Lautaro e si vede.". Leao poi non è al massimo a livello fisico: "Si capiva. Non riusciva a cambiare ritmo. Quando ha avuto la possibilità di andare in profondità, come piace a lui, andava alla stessa velocità degli avversari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Capello convinto: «Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero, sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così»Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, commenta il percorso stagionale del Milan e le chances di scudetto.
Milan, Leao non recupera per il Napoli. Vlahovic per giugno è una possibilità, Fullkrug a gennaio una certezzaLe ultime sul Milan di Allegri: Rafa Leao resta in dubbio per il match contro il Napoli, mentre si aprono nuovi scenari di mercato.
Argomenti discussi: Capello: Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma...
Milan, Capello: Fullkrug un nove vero, Jashari è migliorato moltoFabio Capello commenta il momento del Milan: i meriti di Allegri e l'analisi di alcuni singoli in vista della sfida decisiva contro la Roma. L'articolo Milan, Capello: Fullkrug un nove vero, Jashari ... msn.com
