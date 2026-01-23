Capello | Una cosa inusuale per Leao Fullkrug un vero nove

L'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, commenta le recenti scelte di formazione, evidenziando l’aspetto inusuale di alcune decisioni. In particolare, si sofferma su Leao e Fullkrug, sottolineando le caratteristiche distintive di entrambi i giocatori. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Capello, offrendo spunti interessanti su questi temi e analizzando le dinamiche attuali della squadra rossonera.

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' dei rossoneri (qui tutte le parole). Il punto sull'attacco rossonero, partendo da Leao e Pulisic, la coppia titolare del 3-5-2 di Allegri: "Sono attaccanti a cui piace svariare, arretrare o allargarsi per ricevere palla e creare. Pulisic sa muoversi un po’ meglio in area, mentre Leao sta imparando adesso. Nessuno dei due è però Lautaro e si vede.". Leao poi non è al massimo a livello fisico: "Si capiva. Non riusciva a cambiare ritmo. Quando ha avuto la possibilità di andare in profondità, come piace a lui, andava alla stessa velocità degli avversari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Capello: Fullkrug un nove vero, Jashari è migliorato moltoFabio Capello commenta il momento del Milan: i meriti di Allegri e l'analisi di alcuni singoli in vista della sfida decisiva contro la Roma. L'articolo Milan, Capello: Fullkrug un nove vero, Jashari ... msn.com

