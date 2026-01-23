Capello sul Milan | Roma e Bologna sono decisive C’è un rischio Modric roba da fenomeni

Il Milan si prepara a due sfide cruciali contro Roma e Bologna, partite che, secondo Fabio Capello, potrebbero risultare decisive per il cammino stagionale. Il tecnico sottolinea l’importanza di queste gare e il rischio di eventuali conseguenze in caso di risultati sfavorevoli. Nel frattempo, Modric si conferma una presenza da fenomeno, contribuendo con la sua esperienza e qualità al rendimento della squadra.

"Ma è normale che Max giochi a nascondino: è troppo esperto per non conoscere i rischi di pronunciare la parola scudetto in pubblico. Quando sali molto in alto, se smetti di volare e cadi puoi farti pure più male. E allora sta bello accucciato e parla di tabelle, fa i calcoli". Parole dell'ex allenatore del Milan Fabio Capello che ha parlato dei rossoneri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Con la vittoria contro il Lecce, Allegri e il Milan hanno raggiunto i 20 risultati utili consecutivi in Serie A: "Un grande risultato, frutto proprio del lavoro psicologico dell’allenatore sul gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

La probabile formazione per Roma-Milan: tornano Pavlovic e Modric, ma un top è a rischio forfaitDomenica 25 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico si gioca Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026.

