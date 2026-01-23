Il Milan si prepara a due sfide cruciali contro Roma e Bologna, partite che, secondo Fabio Capello, potrebbero risultare decisive per il cammino stagionale. Il tecnico sottolinea l’importanza di queste gare e il rischio di eventuali conseguenze in caso di risultati sfavorevoli. Nel frattempo, Modric si conferma una presenza da fenomeno, contribuendo con la sua esperienza e qualità al rendimento della squadra.

"Ma è normale che Max giochi a nascondino: è troppo esperto per non conoscere i rischi di pronunciare la parola scudetto in pubblico. Quando sali molto in alto, se smetti di volare e cadi puoi farti pure più male. E allora sta bello accucciato e parla di tabelle, fa i calcoli". Parole dell'ex allenatore del Milan Fabio Capello che ha parlato dei rossoneri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Con la vittoria contro il Lecce, Allegri e il Milan hanno raggiunto i 20 risultati utili consecutivi in Serie A: "Un grande risultato, frutto proprio del lavoro psicologico dell’allenatore sul gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello sul Milan: “Roma e Bologna sono decisive. C’è un rischio. Modric roba da fenomeni”

La probabile formazione per Roma-Milan: tornano Pavlovic e Modric, ma un top è a rischio forfaitDomenica 25 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico si gioca Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026.

Leggi anche: Top News Milan: Modric esalta i tifosi. Capello avvisa i dirigenti. E occhio a Maignan: tutto può cambiare

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Capello: Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma...; Milan imbattuto in campionato da 19 gare: Allegri ha messo nel mirino un record di Fabio Capello; La capocciata di Füllkrug spezza la resistenza del Lecce; Milan, Allegri vuole eguagliare Capello.

Capello: Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma...Il tecnico, doppio ex, e la sfida dell'Olimpico: Max parla di Champions? Si nasconde e fa anche bene. Jashari migliora, ma per illuminarsi al Milan serve sempre Modric. La Roma con Malen è molto più ... msn.com

Capello: Milan, la difficoltà è nella continuità di gioco. L'Inter la più attrezzata della Serie AIntervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato delle difficoltà del Milan nel giocatore contro la. tuttomercatoweb.com

#Milan, senti #Tassotti: " #Allegri è un mix tra #Sacchi e #Capello: allenatore pratico a cui piace il bel gioco" #SerieA #SempreMilan x.com

Milan, Allegri come Capello: eguagliato il record del 1992-93 https://www.calciostyle.it/serie-a/milan-allegri-come-capello-eguagliato-il-record-del-1992-93fsp_sid=1923589 di Pietro Sciamplicotti - facebook.com facebook