Capello sicuro | Le trasferte di Roma e Bologna diranno davvero dove può arrivare il Milan

Fabio Capello analizza le prossime trasferte di Roma e Bologna, sottolineando come queste sfide possano rivelare il reale livello del Milan in questa stagione. In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore dei rossoneri riflette sulle potenzialità della squadra e sulle sfide che la attendono, offrendo un punto di vista esperto sulle prospettive del club in vista delle prossime partite.

'La Gazzetta dello Sport' uscita stamattina in edicola riporta una lunga intervista all'ex allenatore del Milan Fabio Capello. Tra i tanti argomenti, l'ex tecnico rossonero ha voluto soffermarsi sui prossimi impegni del Diavolo in campionato. Dopo la vittoria col Lecce, per il Milan arrivano due trasferte molto complicate. Prima a Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, poi a Bologna per la sfida con Vincenzo Italiano. Queste gare diranno dove potrà arrivare il Milan. Ne è sicuro Fabio Capello, che ha commentato così il calendario rossonero. Sulle prossime gare di Serie A del Milan: "Le trasferte all’Olimpico e poi a Bologna ci diranno davvero dove può arrivare il Milan, anche perché arrivano mentre l’Inter affronterà Pisa e Cremonese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

