Caos livelli in Electrolux scatta lo sciopero | Esperti e qualificati ma pagati come novellini

Oggi, i lavoratori della logistica e dei reparti tecnologici di Electrolux hanno avviato uno sciopero di 24 ore, sostenuti dalle Rsu Fiom e Uglm. La protesta nasce dalla richiesta di un inquadramento professionale più adeguato alle competenze e all’esperienza degli esperti e qualificati coinvolti, che attualmente percepiscono salari inferiori rispetto ai loro ruoli. La protesta evidenzia le tensioni interne alla multinazionale e la necessità di un confronto sulle condizioni di lavoro.

I lavoratori della logistica e reparti tecnologici di Electrolux, insieme alle Rsu Fiom e Uglm, hanno promosso uno sciopero per tutta la giornata di oggi, venerdì, per il diritto al giusto inquadramento. "La protesta spontanea nasce dagli operai più qualificati ma, da anni, sottoinquadrati. Azione fatta propria e favorita dalle Rsu Fiom e Uglm dello stabilimento, visto che sui livelli l'azienda da tempo continua a non rispondere alle richieste sindacali e riconosce in maniera arbitraria i livelli a chi le pare, escludendo altri lavoratori, a parità di mansione - scrivono Rsu Fiom e Uglm -. Riteniamo tale azione illegittima e da condannare.

