Canone Rai conto alla rovescia per l’esenzione | c’è tempo fino al 31 gennaio

Il termine per richiedere l’esenzione dal Canone Rai 2024 scade il 31 gennaio. Se si possiede i requisiti necessari, è importante presentare domanda in tempo per evitare l’addebito automatico di 90 euro sulla bolletta. Questa scadenza rappresenta l’ultima opportunità per aggiornare la propria situazione e garantirsi l’eventuale esenzione, in conformità con le normative vigenti.

C’è ancora tempo, poco, per chiedere l’esonero dal pagamento del Canone Rai. Se si ha diritto, per evitare l’addebito automatico in bolletta dei 90 euro annuali, il termine ultimo per fare domanda è vicino: il 31 gennaio Canone Rai 2026: quanto si paga e come funziona l’addebito in bolletta. Anche per il 2026 il Canone Rai resta fissato a 90 euro. La tassa viene riscossa tramite la bolletta dell’energia elettrica della propria residenza. Solito meccanismo: chi riceve una bolletta mensile paga 10 rate da 9 euro, da gennaio a ottobre; per le fatture bimestrali le rate diventano 5 da 18 euro. Quando scatta l’obbligo di pagamento? In automatico, per il solo fatto di essere intestatari di un’utenza elettrica domestica residenziale. 🔗 Leggi su Panorama.it

Canone Rai, chi ha diritto all’esenzione ha tempo fino al 31 gennaio per fare domandaIl pagamento del canone Rai è dovuto da chi possiede apparecchi in grado di ricevere il segnale, come televisori o radio.

Esenzione canone tv 2026: chi può presentare domanda entro il 31 gennaioL’esenzione dal canone TV per il 2026 permette a determinate categorie di contribuenti, come gli anziani, di ridurre il proprio onere fiscale.

Esonero canone Rai 2026 possibile per chi non possiede televisori rispettando precise scadenze, modalità di invio e comunicazioni obbligatorie in caso di variazioni o nuove utenze elettriche.

Il canone Rai è oggi agganciato alla bolletta della luce dell'abitazione di residenza: per il Fisco, chi è intestatario di un'utenza elettrica domestica

