Cane ucciso dal poliziotto effettuata la necroscopia e chiesti nuovi accertamenti tecnici

A Ancona, si è conclusa la perizia necroscopica sul caso di Narcos, il cane simil pitbull ucciso a colpi di pistola da un agente di polizia a settembre. L’associazione Lndc Animal Protection ha partecipato all'esame, e sono stati richiesti ulteriori accertamenti tecnici per chiarire le circostanze dell’evento. La vicenda ha suscitato attenzione e attende sviluppi nelle indagini in corso.

ANCONA - L'associazione animalista Lndc Animal Protection, la lega nazionale in difesa del cane, ha partecipato ieri alla perizia necroscopica disposta nell’ambito del procedimento relativo all’uccisione di Narcos, il cane simil pitbull ucciso a colpi di pistola, a settembre, da un poliziotto durante una operazione antidroga. Un caso che ha colpito l’opinione pubblica e sul quale l’associazione continua a mantenere la massima attenzione. Per Lndc Animal Protection erano presenti il responsabile dei diritti animali dell’associazione, l’avvocato Michele Pezone e i consulenti di parte nominati: il dottore Rosario Fico, esperto veterinario forense, e il dottore Paride Minervini, esperto balistico.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Uccide il cane poliziotto Spike durante un controllo stradale e poi viene ucciso dagli agenti Leggi anche: Il cane Narcos ucciso in un controllo antidroga, la Procura indaga il poliziotto che ha sparato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Giustizia per Narcos il povero cane ucciso sparato da un poliziotto! #giustiziapernarcos Argomenti discussi: L’etica degli animali; Aggredisce a bastonate un clochard e il suo cane: denunciato un 41enne. Uccide il cane poliziotto Spike durante un controllo stradale e poi viene ucciso dagli agentiDurante un normale controllo stradale lungo la Interstate 5, a Burbank, nella Contea di Los Angeles, il cane poliziotto Spike è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Aveva appena 4 anni e da meno di ... fanpage.it Cane ucciso nel blitz anti-droga a Jesi: indagato l’agente che ha sparato a NarcosANCONA Dopo la querela, l’apertura del fascicolo con l’ipotesi di reato di uccisione di animale. Risulta indagato il poliziotto delle Volanti che, nel corso di un controllo anti-droga al Piano, aveva ... corriereadriatico.it Bruno, il cane eroe, non è stato ucciso. Nessun chiodo, nessun veleno: l’autopsia ribalta il caso che aveva indignato l’Italia. Ora il suo conduttore è indagato per simulazione di reato: https://kodmi.it/Jl246 - facebook.com facebook «Bruno non è stato ucciso»: il cane eroe di Taranto è morto per un colpo di calore, istruttore indagato per simulazione di reato - News x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.