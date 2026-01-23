Per il fine settimana del 24 e 25 gennaio, si prevede un incremento di cancellazioni, modifiche agli orari e limitazioni sui percorsi ferroviari. Questi cambiamenti interesseranno treni di ogni tipo, dall'alta velocità ai regionali, creando possibili disagi per i viaggiatori. È consigliabile consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare gli spostamenti, per evitare inconvenienti improvvisi.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Cancellazioni, modifiche di orari, limitazioni di percorso. Giornate complicate in vista, quelle di doman i sabato 24 gennaio e di domenica 25, per chi deve muoversi in treno, che si tratti di alta velocità, intercity o regionali. A causa dei lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze e di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Rho e Gallarate, sono infatti previste variazioni alla circolazione ferroviaria su diverse linee. Ecco quali. Partiamo da quelle interessate dagli interventi nel nodo di Firenze. I treni alta velocità subiscono cancellazioni, modifiche di orario eo di fermate, anche con anticipi in partenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cancellazioni, modifiche di orari, limitazioni di percorso. Giornate complicate in vista per i treni

Leggi anche: Treni, nuovo weekend di stop: dove verrà interrotta la circolazione, modifiche e cancellazioni

Guasti nelle stazioni, cancellazioni e modifiche: treni in ritardo fino a 60 minutiNella mattinata di giovedì 8 gennaio, alcuni guasti lungo le linee ferroviarie hanno causato disagi, con treni in ritardo fino a 60 minuti e alcune cancellazioni o modifiche agli orari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Cantieri sulla Bari-Taranto, cancellazioni e modifiche alla circolazione dei treni per un mese; Allerta meteo del 19 gennaio: Sospensione servizi Scolastici; Linea Bari–Taranto, lavori al via: interventi sulla stazione ionica e modifiche ai treni; Stop ai treni tra Porto Torres e Ozieri: bus sostitutivi fino al 13 giugno sulle linee Sassari-Cagliari e Sassari-Olbia.

Cantieri sulla Bari-Taranto, cancellazioni e modifiche alla circolazione dei treni per un meseDal 26 gennaio al 28 febbraio la seconda fase dei lavori finanziati con il Pnrr: nella tratta tra Bari e Taranto saranno cancellati i Frecciarossa in partenza da Milano Centrale alle 11.35 e quello in ... rainews.it

Ferrovie, lavori a Firenze: nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026 modifiche e cancellazioni sulla circolazione dei treniNel nodo fiorentino il traffico su binari sarà sospeso dalle ore 15 di sabato 24 alle ore 15 di domenica 25 per consentire l'avvio dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al ... tpi.it

Previsti ritardi fino a 30 minuti e cancellazioni per alcuni treni, modifiche ai percorsi. - facebook.com facebook